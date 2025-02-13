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Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği Kuruldu

Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği Kuruldu
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Kastamonu'da kurulan Kültür ve Edebiyat Derneği, başkan Hamdi Nalbant öncülüğünde şehrin kültür ve edebiyatına hizmet etmeyi hedefliyor. İlk etkinlik olarak İsmail Bey Külliyesi'nde bir şiir akşamı düzenlendi.

Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu.

Dernek başkanı Hamdi Nalbant, AA muhabirine, Kastamonu'nun tarihi ve kültürüyle kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yalnızca Kastamonu'da değil, ülke çapında çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurgulayan Nalbant, "Derneğimizi, bir ayağı Kastamonu'da olmakla birlikte ülkemizin kültürüne ve edebiyatına hizmet etmek amacıyla kurduk. İlimizin kültür ve edebiyat tarihi açısından geçmişine baktığımızda çok görkemli dönemler geçirdiğini görüyoruz. Elimizden geldiğince hem şehrimizin hem de milletimizin kültürüne hizmet etmek için derneğimizi kurduk." ifadelerini kullandı.

Nalbant, derneğin ilk faaliyetini de geçtiğimiz günlerde İsmail Bey Külliyesi'ndeki Deve Hanı'nda şiir akşamıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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