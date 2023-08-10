Kastamonu'da Köyde Çıkan Yangında 7 Ev Yanarak Kül Oldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 7 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 7 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Uzla Köyü Ülde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangın ilk belirlemelere göre 7 eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler vatandaşları tahliye ederek güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU