Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Köy Yangınlarına Karşı Eğitimler Sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da meydana gelen yangınların önüne geçmek amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor. Valilik koordinesinde AFAD, itfaiye, jandarma ve diğer kurumların personelinden oluşan bir komisyon, köyleri ziyaret ederek vatandaşlara yangın eğitimi veriyor.

Kastamonu'da köy yangınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan yangın eğitimleri sürüyor.

Kastamonu'da 2010 yılından bugüne kadar meydana gelen 1388 yangında 42 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine Kastamonu Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım şirketi personelinden komisyon oluşturuldu.

Komisyon 30 Eylül'e kadar sürecek eğitimler kapsamında 61 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara eğitim verecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve AFAD İl Müdürü Uğur Minder, merkeze bağlı Bostan köyünü ziyaret etti. Komisyon üyeleri tarafından köy odasında vatandaşlara uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Vali Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

İl genelinde kırsalda 3 bin 668 tane yerleşim yeri odluğunu anlatan Dallı, "Bunların 1054'ü muhtarlık geri kalanı da bunların bağlıları. Bu köylerimizin bazılarında tamamı ahşap bazılarında kısmen olmak üzere ahşap evlerimiz var. Bu evlerin elektrik tesisatları çoğunda çok eski. Bunların yenilenmesi lazım. İnsanlar eskiden sadece bir lamba bağlarken ucuna, daha sonraki yıllarda mevcut tesisatın kaldırmayacağı yeni cihazlar bağlıyorlar. Bu cihazları kaldırmadığı için de elektrik şebekeleri yangınlara sıkça sebebiyet veriyor." dedi.

Yangınların tek sebebinin elektrik tesisatı olmadığını anlatan Dallı, "Baca temizliği yapılmıyor, insanlar yıllardır o evlerde oturmamış oluyorlar, 3-5 yıl oturulmamış eve gelip sobayı, ocağı yaktığı zaman bacalar tutuşuyor. veya insanlar kaloriferli evlerde yaşamaya alışıyorlar ondan sonra 'Hadi baba evine gidelim' deyip, oraya geliyorlar, sonra yangın çıkıyor. Yani ahşap olduğu için bu evler tedbirli olmak lazım. Eğer evlerin içinde oturmuyorlarsa İstanbul'a ya da farklı bir yere giderken evlerin şalterleri vardır, elektriklerini kapatsınlar." diye konuştu.

Yangınlarla mücadeleyi daha aktif hale getirdiklerini belirten Dallı, şöyle devam etti:

"Bu yangınlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ilgili kurumlarımızın personeli ile ekipler oluşturduk. Bu yıl itibarıyla merkeze bağlı 61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık. Bostan köyümüz de 12'ncisi. Taşköprü Araç gibi uzak köyleri olan riskli ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın koordinesinde de böyle bir çalışmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Köydeki yangınla ilgili su deposudur, su tankeridir ne varsa orada gittiklerinde gözden geçiriyorlar. Kontrol ediyorlar varsa eksiklikleri tespit ediyorlar ve bunları rapor haline getiriyorlar. Daha sonra ilgili kurumlarımıza da inşallah ulaştırıyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor. Vatandaşlarımız da cankulağı ile onları dinliyorlar."

İlk müdahalenin önemine değinen Dallı, "Ahşap evlerde, ilk müdahale yapamadıysanız arazimiz de son derece zorlu bir coğrafya, engebeli, yollarımız malum. İtfaiyelerimiz veya orman teşkilatımız gidene kadar ahşap evler yanmış oluyorlar. Onları kurtarmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ilk müdahale son derece önemli bir hale geliyor. Yangın ilk çıktığında vatandaşlarımız köydeki imkanları kullanarak müdahale edebilirlerse her türlü mal ve Allah korusun can kayıplarının önüne geçme noktasında önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma İtfaiye AFAD Çevre Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bornova, Menderes 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Araban, Yavuzeli, Karkamış 18-19 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 18-19 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Beyşehir, Çumra, Seydişehir 18-19 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Aksu, Kumluca 18-19 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 19 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Temmuz burç yorumları nedir?
Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title