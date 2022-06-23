Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Özlüce, Yunus, Yaztepe ve Taşburun köylerinde yaz aylarında kullanılan 9 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler İ.Ç, K.Ö. ve T.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 3 av tüfeği, 4 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru ile çok miktarda hurda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Ç. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu JASAT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title