Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Özlüce, Yunus, Yaztepe ve Taşburun köylerinde yaz aylarında kullanılan 9 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler İ.Ç, K.Ö. ve T.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 3 av tüfeği, 4 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru ile çok miktarda hurda malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Ç. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Kastamonu JASAT Güncel Haberler

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