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Kastamonu'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kış döneminde yolların hızlı açılması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Meteoroloji'den gelen kar uyarısı sonrası düzenlenen toplantıda, kış hazırlıkları ve afet müdahale planları konuşuldu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Kardan kapanan yollarımızın en hızlı, en etkin şekilde açılabilmesi için başta Karayollarımız olmak üzere İl Özel İdaremiz ve yeri geldiğinde orman teşkilatımız destek verecek." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu kar uyarısı yapılmasının ardından Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü konferans salonunda, "Kış Tedbirleri Koordinasyon Çalışmaları ve Kastamonu Afet Müdahale Planı Toplantısı" düzenlendi.

Vali Dallı başkanlığında düzenlenen toplantıda ilgili kurumlar da kış hazırlıkları ile ilgili sunum yaptı.

Dallı, zorunlu kış lastiği konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istedi.

Dallı, "Kardan kapanan yollarımızın en hızlı, en etkin şekilde açılabilmesi için başta Karayollarımız olmak üzere İl Özel İdaremiz, orman teşkilatımız yeri geldiğinde destek verecektir. Elinde yol açma çalışmasında kullanılabilecek araç olan diğer kurumlarımızın da koordine edilmesinden İl Afet Müdürlüğümüz sorumlu olacak. İlçelerimizde de aynı şekilde kaymakamlarımız ilgini kurumlar arasındaki koordinasyonu merkezdekilerle, ilçelerindekilerle ve belediye başkanlarımızla iş birliği içerisinde çalışarak sağlayacak. Bu sene güzel kar yağmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ise kar yağışıyla ilgili son 7 yılın verilerini çıkardıklarını söyledi.

Hangi aylarda kar yağışının en yüksek seviye ulaştığını tespit ettiklerini anlatan Tüfekci, Ilgaz Dağı'na 2022 yılında yüksek kar yağışının olduğu dönemde 170 santimetre kar kalınlığı bulunduğunu belirtti.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 151. Şube Şefi Ömer Faruk Altındal da 12 bin ton tuz, 200 tonluk solüsyonun hazır olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü Komiser Hüseyin Karakaya da sürücülerin güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla sürekli tedbir alacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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