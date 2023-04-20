Kastamonu'da kiraladıkları villada uyuşturucu serası oluşturan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da kiraladıkları 3 katlı villayı uyuşturucu yetiştirmek için dizayn eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da kiraladıkları 3 katlı villayı uyuşturucu yetiştirmek için dizayn eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde bir villa kiralayan H.Ş, O.T. ve C.G. dışarıdan belli olmaması ve güneş ışığının içeri girmemesi için pencereleri alüminyum folyoyla kapattı.

Başka hatlardan elektrik çeken zanlılar, özel lambalarla gün ışığı ortamı, fanlarla da rüzgar sistemi oluşturdu, borularla havalandırma sistemi yaptı. Sera naylonu da kullanan zanlılar, uyuşturucu yapmaya başladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 kilo 972 gram ile 90 kök skunk, 15 metre havalandırma hortumu, 20 metre sera naylonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 484 bin lira ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve O.T. tutuklandı, C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.