Kastamonu'da kıraathanede kumar makinesi ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada, kıraathanede 2 adet elektronik kumar makinesi ve 3 bin 969 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından arama yapılan kıraathanede 2 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılan kıraathanede arama yapıldı. Aramada 2 adet elektronik kumar makinesi ve makine içinde 3 bin 969 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU