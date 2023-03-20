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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası olan A.K. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası olan S.A. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma JASAT Güncel Haberler

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