Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası olan U.H. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel