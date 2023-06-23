Kastamonu'da Kedi Tüfekle Vurularak Öldürüldü, Hayvanseverler Protesto Etti

Kastamonu'da bir kedinin tüfekle vurularak öldürülmesi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvanseverler, şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği ve Kastamonu Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kastamonu'da bir kedinin tüfekle vurularak öldürülmesi, hayvanseverler tarafından protesto edildi.

Merkeze bağlı Elyakut köyünde 17 Haziran'da civcivleri yediği iddiasıyla bir kedinin tüfekle vurularak öldürülmesi üzerine hayvanseverler, şüpheli hakkında savcılığa suç duyurunda bulundu.

Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği ve Kastamonu Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta suçunu itiraf eden bir zanlı tarafından sahipsiz bir kedinin vurulduğunu söyledi.

Hayvanseverler olarak öfkeli ve yaralı olduklarını belirten Türkmen, "Bu evlatlarımızı korumak, hak ve hukukları için hiç yorulmadan mücadele etmek, onların anne ve babaları olmamız sıfatıyla ölene kadar yanında olmaya kararlıyız." dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde tüm kurumların gereğini yerine getirmesi gerektiğini beklediklerini anlatan Türkmen, "Bu tür adli olaylarda caydırıcılığı artırmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulayıcılar tarafından en üst ceza ile cezalandırmalarını, bu tarz suçları işleyen kişilerin tespit edilerek tedavi ve rehabilitasyon sürecine dahil edilmelerinin sağlanmasını toplum ahlakı, toplum barışı ve yaşam hakları ile ayrılmaz parçası olan hayvan haklarının güvencesinin sağlanabilmesi için acilen ve önemle talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkmen, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.