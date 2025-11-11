Kastamonu'da Kayıp Oğul Osman Helvacı'nın Cansız Bedeni Bulundu

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da annesi Huriye Helvacı (43) ile evden çıktıktan sonra haber alınamayan Osman Helvacı'nın (5) cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların 9'uncu gününde bugün, AFAD'ın dron kamerasıyla Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında Osman Helvacı'nın cansız bedeni tespit edildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama; "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.