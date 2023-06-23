Kastamonu'da kayıp bekçi için arama çalışması

Kastamonu'da kaybolan Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Ender Y'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. JAK, komando birlikleri, polis, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama yapıyor.