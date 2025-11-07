Haberler

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmalarına Devam Ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için emniyet ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması yürütüyor. Aile, eşinin sebepsiz yere kaybolduğunu ve bulundukları köyle hiçbir bağlarının olmadığını ifade etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) arama çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

"Neden bu köye geldiğini bilmiyorum. Hiçbir bağımız yok bu köyle"

Arama çalışmaların yapıldığı Köseali köyünde bulunan Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarının devletin tüm kurumlarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Eşinin kaybolduğu günü anlatan Helvacı, "O gün işten geldiğimde evde bulamadım. Telefonunu aradım, ulaşamadım. Gidebileceği yerleri aradım, soruşturdum, ulaşamayınca kolluk kuvvetlerine haber verdim. O gün evde kayınvalidem vardı. Ona, 'Çarşıya gidiyorum' diye evden çıkıyor, çıkış o çıkış." ifadesini kullandı.

Eşinin daha önce buna benzer bir davranışı olmadığına işaret eden Helvacı, "Gideceği yerleri bana söylerdi, bana söylemese bile annesine söylerdi. Komşuya giderken bile söylerdi. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı." dedi.

Eşinin son olarak görüldüğü Köseali köyü ile bağlarının bulunmadığını vurgulayan Helvacı, şunları kaydetti:

"Aklımıza gelen hiçbir şey yok. Neden bu köye geldiğini de bilmiyorum. Hiçbir bağımız yok bu köyle. Akrabamız da hiçbir bağımız da yok. Ayağında son 6 aydır bir sıkıntı vardı, bundan dolayı rahat yürüyemiyordu. Buraya gelirken de kısa adımlar atarak yürüdüğünü gördüm. Bana ulaşmak istemiyorsa bile kolluk kuvvetlerine lütfen ulaşsın. En azından yerini bildirsin. Ona göre hareket ederiz."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
