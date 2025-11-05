Haberler

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Emniyet ve AFAD ekipleri havadan ve karadan çalışmalara katılırken, güvenlik kameralarından da izler elde edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
