Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, en son görüldükleri yerlerde yoğunlaşarak çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
