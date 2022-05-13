Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu - Haberler

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Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma buldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan zihinsel engelliyi jandarma ekipleri buldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan zihinsel engelliyi jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Obrucak köyünde yaşayan A.A, zihinsel engelli ağabeyi Ö.A. (67) ile dün koyunlarını otlatmak için araziye gitti. Kısa süreliğine köye gidip dönen A.A, ağabeyini bulamadı. Bir süre Ö.A'yı arayan A.A, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, iz takip köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

Evinden 16 kilometre uzaklıktaki Bürme köyü yakınlarında jandarma tarafından bulunan A.A, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Jandarma, Engelli, Güncel, Haberler

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