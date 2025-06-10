Kastamonu'da Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Bulundu

Kastamonu'da Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Bulundu
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Kastamonu'da evinden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli U.S., jandarma ekipleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Ailesine teslim edildi.

Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Gülef köyünde yaşayan zihinsel engelli U.S.'den 7 Haziran'da 12.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. U.S.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma köpeği unsurları ve asayiş komando timi tarafından kaybolan vatandaşı akşam saatlerinde köye yaklaşık 3 kilometre uzakta buldu.

Sağlık durumu iyi olan U.S. ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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