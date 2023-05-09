Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 10 gündür sürüyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 10 gündür devam ediyor.

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı (62) bulmak için ekiplerce yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Arama çalışmasına arama kurtarma köpeği Garip de eşlik ediyor.

Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir ize ulaşılamadı.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.