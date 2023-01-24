Kastamonu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan bir kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan bir kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
İlçeye bağlı Yamanlar köyü Gamana Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Şeref Demir, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Demir'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma tarafından bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA / Güncel