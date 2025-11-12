Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlunun Cesedi Bulundu, Cep Telefonu Aranıyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün kaybolduktan sonra anne ve oğlu cesetleri bulundu. Kayıp cep telefonu ise hala aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kaybolduktan 9 gün sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte cesedi bulunan kadının kayıp cep telefonunu arama çalışmaları devam ediyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki dere yatağında cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan aramada, Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Yapılan ilk incelemede, kadının cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı.

Ekipler, hipotermi vakalarında kişinin hayatını kaybetmeden önce aşırı sıcaklık hissine kapılması nedeniyle kıyafetlerini çıkarmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni Ankara'da yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşan ekipler, cep telefonunu ise bulamadı. Ekiplerin cep telefonunu arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi dün Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
