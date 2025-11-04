Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1) KASTAMONU'DA KAYBOLAN ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLU ARANIYOR

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde, 2 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) için arama çalışması başlatıldı.

Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım'da evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), anne ve oğlunun en son görüldüğü Alantepe ve Köseali köylerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede dron, iz takip köpeği ve termal kameralarla arama yapılırken, henüz herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.