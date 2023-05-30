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Kastamonu'da kaybolan adamın cansız bedeni ormanda ulaşıldı

Kastamonu'da kaybolan adamın cansız bedeni ormanda ulaşıldı

Güncel Haberler

Kastamonu'da 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedeli ormanlık alanda bulundu.

Kastamonu'da 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedeli ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Candaroğulları Mahallesi'nde evinden ayrılan ve 6 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Celal Balcı'nın cansız bedeni Eski Sanayi Sitesi mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Celal Balcı'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Balcı Güncel Haberler

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