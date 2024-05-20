Kastamonu'da kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma tarafından bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sarıkavak köyünde yaşayan çocuğun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuğu evinden bir kilometre uzaklıkta bir ağacın altında buldu ve sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki özel birey jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Sarıkavak köyünde yaşayan 7 yaşındaki H.K'nın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çocuklarının kaybolduğu ihbarında bulundu.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada, aynı gün çocuğu evinden bir kilometre uzaklıkta bir ağacın altında otururken buldu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.