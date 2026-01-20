Haberler

Kastamonu'da karla kaplı sokaktaki kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karla kaplı sokakta kayak yapan Duman ailesi, renkli görüntüler oluşturarak sosyal medyada dikkat çekti. Yarıyıl tatili için gelen aile, kayakla ilçe merkezine inerek eğlenceli anlar yaşadı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karla kaplı sokakta kayak yapan aile, renkli görüntüler oluşturdu.

Yarıyıl tatili için ilçeye gelen Melih Duman ve eşi Kübra, bölgede etkili olan kar yağışını keyifli hale getirmek istedi. Duman ailesi, Bahçe Mahallesi'nden ilçe merkezine giden yolu kayakla inerek eğlenceli anlar yaşadı.

Dar sokaktan kayakla inen Duman çifti, bu anları kamera ile kayıt altına aldı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında kayak yapan çiftin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
500

