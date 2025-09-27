Haberler

Kastamonu'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Samsun kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan kara yoluna çıkış yapan H.Ç. (72) yönetimindeki 34 LL 6092 plakalı otomobil ile Samsun yönünde giden K.K.'nin kullandığı 78 ABG 367 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile diğer otomobildeki P.K. (26) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
