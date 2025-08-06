Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.G. isimli firari hükümlü, JASAT ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan E.G. Seydiler ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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