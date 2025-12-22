Haberler

Zirvede karla mücadele, düşük rakımlı köy yollarında asfalt çalışması

Güncelleme:
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından yüksek rakımlarda karla mücadelenin yanı sıra düşük rakımlı yerlerde sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. 222 kilometre yol sıcak asfaltla buluşturuldu.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kentin bazı noktalarında kar mücadelesi yaparken daha düşük rakımlı yerlerde yolları asfaltla buluşturuyor.

Özel İdare ekipleri, mayıs ayında başladıkları bitümlü sıcak karışımı (BSK) köy yollarına seriyor.

Küre Dağları'nın ise özellikle yüksek noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Ekipler bir yandan yolları sıcak asfaltla buluştururken diğer yandan da karla kapanan yolları açıyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, dağ yollarında mücadele ederken, hava sıcaklığının daha yüksek olduğu yerlerde de yol yapımına devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Ekipbaşı Dursun Kan, AA muhabirine, çalışmalarını her koldan yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Özel İdarenin kırsala hizmet noktasında önemli görevleri olduğunu dile getiren Kan, "Mayıs ayında başlayan sıcak asfalt çalışmamız aralık ayında hala devam ediyor. Küre Dağları'nda 20-30 santimetreyi bulan karda kar mücadelesi yaparken aşağıda BSK çalışmamız devam ediyor. Kapanan köy yollarımızı kar mücadelesiyle açarken bir taraftan da sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Çalışmalarından köy sakinlerinin mutlu olduğunu ifade eden Kan, "Köylülerin bizi görünce mutluluğu, bizi daha farklı yerlere taşıyor. Çalışma azmimizi daha da artırıyor. Bundan çok mutlu oluyoruz. Bütün köylülerin bizi gördüğünde mutlu olmasından çok mutluyum." diye konuştu.

"Şu ana kadar 222 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturduk"

Asfalt sezonunun devam ettiğini anlatan Kan, "Şu ana kadar 222 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturduk. Hala çalışmalar sürüyor. İnşallah kazasız belasız bitirmeyi temenni ediyorum. 3 finişer, 2 serme ekibi, 2 de yama ekibi olmak üzere toplamda 7 ekiple mayıs ayından aralık ayına kadar şu anda hala devam ediyoruz. 19 ilçe ve merkez dahil." ifadelerini kullandı.

Özel İdare operatörlerinden Sefa Koçyiğit ise zorlu şartlara rağmen çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda malumunuz aralık ayındayız, hava şartlarında oldukça düşüş oldu. Tabii ki asfalt sıcaklığını biraz daha artırdık. Bu nedenle de son çalışmalarımızı tamamlamak üzere hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bir köyümüzü daha asfaltla buluşturacağız. Köylülerimizin gelip burada yaptığımız işlere bakmaları, bize teşekkür etmeleri, o yüzlerindeki mutluluk bize yetiyor. Ne kadar zorlu şartlarda çalışsak da mesleğimizi severek yapıyoruz. Köylerimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz."

Yolu asfaltlanan İhsangazi Haydarlar Köyü Muhtarı Abdurrahman Bodur ise, "Tüm İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederim. Gerçekten yıllardır hayalini kurduğumuz sıcak asfaltımıza kavuştuk. Yolumuz bayağı çökmüştü, buna çok ihtiyacımız vardı, bir yandan da tüm köyün hayaliydi. Köyümüzün yolu çok güzel, otoban gibi oldu." dedi.

İbişler Köyü Muhtarı Hasip Saydur da grup yolunun oldukça kötü hale geldiğini dile getirerek, "Şu anda aralık ayındayız, hava şartları oldukça zor ama ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Yılardır hayalini kurduğumuz yolumuz otoban gibi oldu." ifadelerini kullandı.

500

