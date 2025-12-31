Haberler

Kastamonu'da ekipler yeni yıla köy yollarını açarak giriyor

Güncelleme:
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor. 120 personel, 130 araçla karla mücadeleye devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı dağ yollarında ulaşımın aksamaması için gece-gündüz çalışmayı sürdürüyor.

Köy ve mahalleleriyle 3 bin 668 yerleşim biriminin bulunduğu Kastamonu'da 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu yaklaşık 120 personel, kar mücadelesini greyder, kar bıçaklı kamyon, tuz serici, 8 dozer, rotatif gibi 130 araçla yürütüyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı dağ yollarında mücadele veriyor.

Karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar üzerine kurdukları sofrada ekmeklerini bölüşerek yiyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık ve jandarma ile koordineli çalışan ekipler, kimi zaman hastaneye gitmesi gereken bir hastanın, bazen de taşımalı eğitimle okuluna giden öğrencilerin yolunu açıyor.

İl Özel İdaresinde görevli iş makinesi operatörü Murat Banatoğlu, AA muhabirine, karla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı olduğuna işaret eden Banatoğlu, "Yeni yılda kar mücadelesine köylerimizin yollarını açarak devam ediyoruz. Çok fazla kar var. Elimizden geldiğince köylere ulaşıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Kamyon ve greyderle müdahale edemediğimiz yerlerde rotatif ve dozerle mücadele ediyoruz." dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladıklarını vurgulayan Banatoğlu, "En çok kar alan ilçelerimizden biri olan Küre ilçesindeyiz. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından köy grup yolumuzu açmayı planlıyoruz. Yeni yıla yolda kar mücadelesi yaparak gireceğiz ama köylerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"Yemeğimizi kar üzerinde yiyoruz"

İl Özel İdaresi çalışanlarından Yakup Özdemir de zor şartlarda karla mücadele çalışması yürüttüklerini dile getirerek, "Bazen köye ulaşamadığımızda yemeğimizi kar üzerinde yiyoruz. Sonra köylerin yollarını açmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Küre ilçesine bağlı Avşar köyü sakinlerinden Mehmet Ali Akbaş ise İl Özel İdare ekiplerine teşekkür ederek, "Grup yollarımız açıldı. Sadece mahalle yollarımız kaldı, onlar da açılacak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
