Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar akülü arabalara bindirilerek emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi konusunda bilgilendirildi.

Açılan stantlarda ekiplerin trafik uygulamalarında kullandığı cihazlar vatandaşlara tanıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile etkinlik alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dallı, bu tür etkinliklerin vatandaşlarla bir araya gelinerek trafik konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik önemli çalışmalar olduğunu belirterek, "Trafik kuralları hepimizin iyiliği, sağlığı, can ve mal güvenliği için konulan kurallar. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bunlar hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için, hayatımızı düzene sokmak için, daha rahat ulaşımımızı sağlamak, gideceğimiz yerlere ulaşmak için konulan kurallar. İçişleri Bakanımızın meşhur bir sözü var: 'Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, bizi sevdiklerimizden ayırmak için değil.' Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka; uzun ya da kısa mesafe fark etmez, arabaya biner binmez ilk iş olarak takalım. Çünkü emniyet kemerleri yüzde 45 ölümlü kazaları, yüzde 60 yaralanmalı kazaları önleyen bir şey." ifadesini kullandı.

Dallı, mevsim itibarıyla trafikte motosiklet sayısında artış yaşanacağına dikkati çekerek, "Lütfen kasklarımızı takalım, sürat yapmayalım, kurallara uyalım. Eğitimini almadan motosiklet kullanmayalım. Temenni ediyorum ki, bu yılı en az zararla, trafik kazalarında hiç ölüm olmadan atlatırız. Bunun için herkesin trafik kurallarına uyması önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Vali Dallı tarafından, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından "Yılın Şoförü" seçilen Asım Özen'e plaket takdim edildi.