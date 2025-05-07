Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi konusunda bilgilendirildi. Vali Dallı, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar akülü arabalara bindirilerek emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi konusunda bilgilendirildi.

Açılan stantlarda ekiplerin trafik uygulamalarında kullandığı cihazlar vatandaşlara tanıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile etkinlik alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dallı, bu tür etkinliklerin vatandaşlarla bir araya gelinerek trafik konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik önemli çalışmalar olduğunu belirterek, "Trafik kuralları hepimizin iyiliği, sağlığı, can ve mal güvenliği için konulan kurallar. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bunlar hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için, hayatımızı düzene sokmak için, daha rahat ulaşımımızı sağlamak, gideceğimiz yerlere ulaşmak için konulan kurallar. İçişleri Bakanımızın meşhur bir sözü var: 'Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, bizi sevdiklerimizden ayırmak için değil.' Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka; uzun ya da kısa mesafe fark etmez, arabaya biner binmez ilk iş olarak takalım. Çünkü emniyet kemerleri yüzde 45 ölümlü kazaları, yüzde 60 yaralanmalı kazaları önleyen bir şey." ifadesini kullandı.

Dallı, mevsim itibarıyla trafikte motosiklet sayısında artış yaşanacağına dikkati çekerek, "Lütfen kasklarımızı takalım, sürat yapmayalım, kurallara uyalım. Eğitimini almadan motosiklet kullanmayalım. Temenni ediyorum ki, bu yılı en az zararla, trafik kazalarında hiç ölüm olmadan atlatırız. Bunun için herkesin trafik kurallarına uyması önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Vali Dallı tarafından, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından "Yılın Şoförü" seçilen Asım Özen'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.