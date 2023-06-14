Kastamonu'da Karaya Oturan Yük Gemisindeki Konteynerler Tahliye Edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dümeninin kilitlenmesi neticesinde karaya oturan yük gemisindeki konteynerler tahliye edildi. Tahliyenin ardından geminin parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yunanistan'daki Pire Limanından Gürcistan'a giderken dümeninin kilitlenmesi neticesinde kıyıya sürüklenen "Maren" isimli Antigua ve Barbuda bandralı yük gemisi, 2 Nisan 2023 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü açıklarında karaya oturdu. Karaya oturan dev geminin altında 40-50 metre civarında yırtık oluştu. Yan yatan gemide bulunan 490 konteyner ise, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından tahliye edildi. Tahliye edilen konteynerler, Samsun Limanına götürülerek burada Gümrük Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. Konteynerlerin, incelemenin akabinde başka bir gemi ile Gürcistan'a gönderilmesi planlanıyor.

Ayrıca tahliyesi tamamlanan yük gemisinin tamir masraflarının yüksek olması sebebiyle kurtarılamayan yük gemisi, parçalanarak yerinden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. - KASTAMONU