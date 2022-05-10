Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek - Haberler

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Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da 'Karavan Turizmi Zirvesi' gerçekleştirilecek

TR82 Bölgesi'nde karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde "Karavan Turizmi Zirvesi" düzenlenecek.

KASTAMONU (AA) - TR82 Bölgesi'nde karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde "Karavan Turizmi Zirvesi" düzenlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, zirvenin, Kastamonu'da 23 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

KUZKA'nın Türkiye'de karavan turizminin koordinatör ajansı olduğu aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde karavan turizmi için koordinatör ajans seçilen KUZKA, bu kapsamda 2020 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve UKKF iş birliğinde TR82 ve TR81 bölgelerinde saha tespit çalışmalarını tamamladı. KUZKA, TR82 Bölgesi Karavan Turizmi Saha Tespit Raporu'nu hazırlayarak yatırımcıların hizmetine sundu. KUZKA tarafından ayrıca saha tespit çalışmalarının Türkiye geneline yaygınlaştırılabilmesi için TR82 ve TR81 bölgeleri için uygulanan yöntemden yola çıkılarak karavan alanlarının tespiti için bir kriter seti ve karavan alanlarının taşıması gereken kriter seti belirlendi."

Karavan turizmi ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek zirvede karavan turizminin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin istişare edileceği tekil ve eş zamanlı paneller gerçekleştirileceği anlatılan açıklamada, "Zirveye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, karavan ve ekipmanları üreticileri, karavan alanı işletmecileri ile çok sayıda karavan kullanıcısının katılması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Zirvenin ardından Kastamonu'nun doğal güzelliklerini kapsayan geziler düzenleneceği vurgulanan açıklamada, ziyaretçilerin Çatak Kanyonu Cam Terası, Horma Kanyonu Yürüyüş Parkuru ve Ilıca Şelalesi'ni yakından tanıma fırsatı bulacağı kaydedildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Haziran, Türkiye, Kamu, Güncel, Haberler

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