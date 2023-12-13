Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Taner Çetin, sahilde gördüğü yunusları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yunusların balık avlamak için kıyıya geldiğini düşündüğünü ifade eden Çetin, görüntüleri sosyal medyada da paylaştığını belirtti.

Kastamonu'da, Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Taner Çetin, sahilde gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çetin, AA muhabirine, Karadeniz kenarında yunuslara çok sık rastlamadıklarını söyledi.

Yunusların balık avlamak için kıyıya geldiğini düşündüğünü ifade eden Çetin, "Sanırım 3-4 yunus vardı. Bu mevsimde genelde kefal, istavrit ve hamsi avlarlar. Sahilden onları görünce görüntülemek istedim. Oldukça güzel görünüyorlardı." dedi.

Görüntüleri sosyal medyasında da paylaştığını anlatan Çetin, yunusların sosyal medyada da ilgi gördüğünü kaydetti.