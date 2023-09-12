Kastamonu'da Karacaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Kamyonet Devrildi

Kastamonu'da yola çıkan karacaya çarpmamak için sürücüsü manevra yapan kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı, karaca telef oldu.

Kastamonu'da yola çıkan karacaya çarpmamak için sürücüsü manevra yapan kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı, karaca telef oldu.

Habib Gül idaresindeki 01 AOB 25 kamyonet, Kastamonu Daday kara yolu Devrent mevkisinde yola çıkan karacaya çarpmamak için manevra yaptı.

Karacaya çarparak kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki Can İnce ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaca telef oldu.