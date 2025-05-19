Kastamonu'da Karabuğday Üretimi Artıyor

Kastamonu'da Karabuğday Üretimi Artıyor
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Kastamonu'da Karabuğday Üretimi Artıyor
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, çölyak hastaları için önemli bir gıda maddesi olan karabuğdayın üretimi 5 yıldır devam ediyor. Çiftçiler, atıl arazilerde yetiştirdikleri karabuğdayı, dönüşüm ve katma değerli ürünlerle Türkiye genelinde pazarlıyor.

Çölyak hastalarının vazgeçilmezi karabuğday toprakla buluştu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 5 yıl önce denemek amacıyla ekilen karabuğday, atıl arazilerde çiftçilerin gelir kapısına döndü. Çölyak hastalarından yoğun ilgi gören karabuğday bu yıl da toprakla buluşturuldu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde atıl vaziyetteki tarım arazilerine 5 yıl önce denemek amacıyla atıl arazilerde ekilen karabuğday, çölyak hastalarından gelen taleple çiftçilerin vazgeçilmezi oldu. İlçede çiftçilik yapan Ciğerci ailesi, denemek için yetiştirmeye başladıkları karabuğdayı bu yıl da toprakla buluşturdu. Glüten içermemesiyle dikkat çeken karabuğday, hasat edildikten sonra çiftçiler tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Karabuğdayın Temmuz ya da Ağustos ayında hasat edilmesi bekleniyor.

"Çölyak hastalarından yoğun ilgili gördüğü için önemli bir ürün"

Yetiştirdikleri ürüne çölyak hastalarının yoğun talep gösterdiğini belirten genç çiftçi Yasin Ciğerci, "Bugün babamla karabuğdayı toprakla buluşturduk. Allah bugünleri de nasip etti. 5 yıl önce ilk karabuğdayı toprakla buluşturduğumuzda 'acaba olur mu' demiştik. Allah nasip etti, 5 yıldır ekmeye devam ediyoruz ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Çünkü buğdaydan sonra en çok ekonomiye ürün sağlayan hububat karabuğdaydır. Bunun üretimini yaptıktan sonra da işleyerek unuyla çeşitli ürünler yapıyoruz. Özellikle çölyak hastalarından yoğun ilgili gördüğü için önemli bir ürün. Çölyak hastaları bu ürünü bize çok soruyor" dedi.

"5 yıldır bunu ekiyoruz ve iyi verim alıyoruz

Karabuğdayın veriminden memnun olduklarını ifade eden baba Sebahattin Ciğerci ise "Bugün karabuğdayı ekmekteyiz. Karabuğdayın ununu, eriştesini, makarnasını yapıyoruz. Aynı zamanda karabuğday unu çölyak hastalarına iyi gelmektedir. Gluten oranı sıfırdır. Bunu da üreterek Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bunu ekiyoruz ve iyi verim alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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