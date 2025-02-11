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Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor
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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu-İnebolu kara yolunda ulaşım aksadı. Kayan tırlar ve otobüsler sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, yolu açarak ulaşımı kontrollü hale getirdi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu- İnebolu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

Kayan tırlar ve otobüsler, zaman zaman kara yollarının kapanmasına neden olurken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekiplerince açılan yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tır sürücüsü Coşkun Macuklu, gazetecilere, kar nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "İki saattir buradayız, yolda kaldık. Bir türlü geçemedik. Otomobiller bile yerlerinden zor kalkıyor. Araç boş olduğundan kaldık. Yüklü olsaydı kalmazdık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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