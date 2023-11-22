Kastamonu'da kar yağışı sonrası ormanlar dronla görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından köyler ve ormanlar dron ile görüntülendi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından köyler ve ormanlar dron ile görüntülendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle Ağlı ilçesinde yoğunlaştı.

Kar kalınlığının 30 santimetreye çıktığı ilçede, ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yöreye özgü evlerle bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.