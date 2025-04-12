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Kastamonu'da Kar Yağışı İlçe Merkezlerini Beyaza Bürüdü

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Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezlerinde 15 santimetreye kadar kar kalınlığına neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü 'turuncu' kod ile uyarıda bulunarak, 31 köy yolunun kapandığını açıkladı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: İlçe merkezleri beyaz örtüyle kaplandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun özellikle kuzey kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrası ilçe merkezlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 haftadır etkili olan kar yağış bugün itibariyle şiddetini daha da arttırdı. Kastamonu'nun özellikle kuzey kesimlerinde kalan Ağlı, Azdavay, Seydiler Devrekani, İhsangazi, Araç, Şenpazar, Pınarbaşı gibi ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. İlçe merkezlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Ağlı ilçesinde de kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca tarım alanları da kar altında kaldı.

Kastamonu'da 31 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre, il merkezinde 5, Ağlı ilçesinde 8, Araç ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 5, Doğanyurt ilçesinde 2, İhsangazi ilçesinde 3 ve Taşköprü ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bereketli köyü camiinin imam hatibi Malik Kılınç, "Buranın iklimi gerçekten çok değişik. 10 yıldır burada görev yapıyorum. Buraya İlk geldiğim zaman 2-3 metre kar vardı ama kış aylarıydı. Şimdi mevsim artık değişti mi, bilmiyorum. Mevsimler artık yaza doğru gidiyor. Nisan ayında kar yağdığını hiç görmemiştim. Allahtan ağaçlarımız falan tam uyanmamıştı. İnşallah ağaçlara, meyvelere falan zarar vermemiştir" dedi.

Ağlı Adalar köyü muhtarı Ersin Yılmaz ise, "Normalde Nisan ayında uzun zamandır kar yağmamıştı. Bu sene sürpriz yaptı kar yağdı. 15 santimetreye yakın kar var. 2-3 gün daha kar yağacağı söyleniyor. Ağlı yüksek bir yerde olduğu için kar yağar ama nisanda yağmazdı" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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