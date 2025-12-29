Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da yoğun kar yağışı sonrası kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı bölgelerde 60 santimetreyi aştı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kent merkezi ile ilçelerde yoğun şekilde yağan karın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı ilçelerde ise 60 santimetrenin üzerine çıktı.
Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürken, karın kent merkezinde oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel