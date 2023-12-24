Kastamonu'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı
Kastamonu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak beyaz bir örtü oluşturdu. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, tarihi alanlar da karla birleşen görüntüleriyle dikkat çekti. Belediye ve polis ekipleri ise yolların açık tutulması ve vatandaşların tedbirli olması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu kent merkezinde kar etkisini artırdı.
Sabah saatlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte tarihi alanların karla birleşen görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.
Karın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışırken polis ekipleri de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.