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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, Kastamonu-Abana kara yolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Küre, Seydiler ve Devrekani ilçesinde de etkili oluyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Milli, kar, Güncel, Haberler

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