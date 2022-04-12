Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı, Kastamonu-Abana kara yolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Küre, Seydiler ve Devrekani ilçesinde de etkili oluyor.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel