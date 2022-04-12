Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, Kastamonu-Abana kara yolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Küre, Seydiler ve Devrekani ilçesinde de etkili oluyor.