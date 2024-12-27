Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri ise sürücüleri uyardı.
Kastamonu merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Öğleden sonra başlayan kar yağışı kent merkezi ile Ilgaz Dağı ve kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel