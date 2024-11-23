Kastamonu'da kar yağışı başladı, yollar beyaza büründü

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığının düşeceği yönünde tahminde bulunmasının ardından, Kastamonu'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Ağlı, İhsangazi, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Şenpazar, Devrekani gibi ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından, yollar ve ilçe merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı, Küre Dağları ile Oyrak, Masruf ve Dağlı mevkiilerinde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, kar yağışı uyarısına karşı tedbirlerini arttırdı.