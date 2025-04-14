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Kastamonu'da Kar Yağışı 181 Köy Yolunu Ulaşıma Kapadı

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış manzaraları ortaya çıktı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kar yağışı sürüyor: 181 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da kar yağışı, şehrin kuzey kesimindeki ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köy sayısı 181'e çıktı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı devam ediyor. Hafta içi de etkili olan kar yağışı şehrin kuzey kesiminde kalan ilçelerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezleri beyaza büründü. Kastamonu sınırlarındaki Yaralıgöz ve Küre dağlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 13, Azdavay ilçesinde 35, Bozkurt ilçesinde 7, Daday ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesinde 4, İhsangazi ilçesinde 8, İnebolu ilçesinde 6, Küre ilçesinde 20, Pınarbaşı ilçesinde 26, Şenpazar ilçesinde 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarındaki çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte Azdavay ilçesi ise ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki doğal güzellikler ve ilçe merkezi kar güzelliğieyle mest etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞLAR KARASET - Güncel
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