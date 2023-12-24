Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
Kastamonu Valiliği, köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.
Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."