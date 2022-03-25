Kastamonu'da kar nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 86 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Merkezde 6, Seydiler ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 8, Şenpazar ve Çatalzeytin'de 5'er, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 4, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 8 ve Küre'de 15 olmak üzere 86 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.