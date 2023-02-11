Kastamonu'da kar nedeniyle 215 köye ulaşım sağlanamıyor Güncel Haberler Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 215 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor. Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 215 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar dolayısıyla İnebolu'da 41, Cide'de 40, Azdavay'da 27, Küre ve Bozkurt'ta 18'er, Çatalzeytin'de 16, Daday ve Pınarbaşı'nda 5'er, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 13, Şenpazar'da 11, Ağlı'da 6, Araç'ta 4, Seydiler'de ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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