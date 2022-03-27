Kastamonu'da kar nedeniyle 15 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

İlçelerden İnebolu'da 3, Azdavay'da 4 ve Küre'de 8 olmak üzere 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.