Kastamonu'da kar nedeniyle 15 köye ulaşım sağlanamıyor
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açılmaya çalışılıyor.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açılmaya çalışılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.
İlçelerden İnebolu'da 3, Azdavay'da 4 ve Küre'de 8 olmak üzere 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel