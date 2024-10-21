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Kastamonu'da Kar Mücadelesi Erken Başladı

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Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Ekim ayında gerçekleşen mevsimin ilk kar yağışının ardından kar mücadelesine hızla başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı.

Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.

Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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