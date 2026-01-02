Haberler

Kar küreme aracına oyun havası ile karşılama

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köy yolunun açılmasını bekleyen Ahmet Mıh, kar küreme aracını oyun havası eşliğinde karşılayarak dikkat çekti.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kapalı köy yolunun açılmasını bekleyen Ahmet Mıh, kar küreme aracının gelişini oyun havası eşliğinde oynayarak karşıladı.

Bozkurt ilçesine bağlı Yaşarlı köyü yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu köy yolu ulaşıma açılırken, kar küreme aracının köye girişini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, aracından oyun havası müziği açıp, kar üzerinde oynayarak ekibi karşıladı. Kar küreme ekibinden Enes Rençber de kornaya basarak Mıh'a karşılık verdi. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
